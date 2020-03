Crédit Agricole CIB rejoint le réseau Marco Polo

(Boursier.com) — Après une période d'évaluation en 2019, Crédit Agricole CIB annonce son entrée dans la phase pilote avec Marco Polo, l'un des réseaux les plus importants au monde pour le financement du commerce international et du Besoin en Fonds de Roulement (BFR), dont l'objectif est d'apporter des gains d'efficacité significatifs dans le financement du commerce international, des créances commerciales et de la 'supply chain'.

Le réseau Marco Polo fournit à ses membres des solutions de dernière génération en matière de financement du commerce international et du BFR, sur la base de la technologie Blockchain et d'interfaces de programmation d'application (Application Programming Interfaces, "API") ouvertes. Il assure une interopérabilité des systèmes et une connectivité des acteurs, d'un bout à l'autre de la transaction commerciale, en temps réel et en toute transparence, favorisant la libre circulation des informations et éliminant les irrégularités et les écarts de données, sources d'inefficacité.

Ce réseau est accessible via la plateforme Marco Polo, qui fournit des applications, des outils technologiques et une infrastructure de base pour l'écosystème du trade finance, en s'appuyant sur la technologie Blockchain "Corda", développée pour des activités opérant sur des marchés complexes et très réglementés.

En proposant une suite d'applications hautement personnalisables, incluant des API et des facilités de connexion aux ERP (Enterprise Resource Planning) de ses membres, Marco Polo offre aux banques et entreprises clientes un solide réseau de collaboration. De plus, le réseau est accessible aux participants de l'écosystème élargi du trade finance et du 'supply chain' finance, tels que des assureurs, des prestataires logistiques, des établissements non bancaires et des fournisseurs de réseaux B2B. Il rend également possible la connectivité à d'autres réseaux commerciaux.

Laurent Chenain, Responsable mondial d'International Trade & Transaction Banking chez Crédit Agricole CIB : "Chez Crédit Agricole CIB, nous avons à coeur d'offrir à nos clients des solutions optimales de financement de leurs activités commerciales et de leur besoin en fonds de roulement. Nous sommes donc ravis de cette formidable opportunité avec Marco Polo. Il s'agit d'un réseau innovant, qui réunit des entreprises, des institutions financières, des acteurs de la chaîne d'approvisionnement et des fournisseurs de technologies, et qui vise à bâtir l'avenir de la banque commerciale transactionnelle."

Daniel Cotti, Directeur général, Centre d'excellence, Banking & Trade au sein de TradeIX et du réseau Marco Polo, souligne :

"Aujourd'hui, nous disposons des ressources et de la technologie permettant de transformer la manière dont les banques répondent aux besoins de leurs clients en matière de financement du commerce et pour leur faciliter l'accès au crédit, tout en réduisant les risques et en améliorant la transparence. Le réseau Marco Polo s'est engagé dans une approche vraiment passionnante et nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Crédit Agricole CIB dans le cadre de cette phase pilote."

Cathy Minter, Chief Revenue Officer de R3, conclut : "Le réseau mondial Marco Polo améliorera la transparence et l'efficacité du commerce transfrontalier. Nous sommes heureux de voir Crédit Agricole CIB évoluer dans cette initiative et leur implication est le signe de la dynamique continue de Marco Polo en faveur du développement de solutions de financement du commerce international."