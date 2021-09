Crédit Agricole CIB entre dans le secteur de la finance intermodale

(Boursier.com) — Crédit Agricole CIB confirme la signature d'un accord avec ABN Amro pour l'acquisition de ses portefeuilles de prêts maritimes américains et dans le transport intermodal (ayant déjà fait l'objet d'une annonce sur le marché par ABN Amro le 12 juillet 2021), ainsi qu'une partie de son portefeuille de prêts maritimes asiatiques. Cette acquisition marque l'entrée de Crédit Agricole CIB dans le secteur du financement intermodal, un marché qui offre des synergies directes avec les activités existantes de financement maritime et ferroviaire de la banque.

Crédit Agricole CIB est l'une des principales banques sur le transport maritime au monde et l'un des principaux arrangeurs de solutions de financement pour le secteur des transports. Ces acquisitions renforceront la présence de la banque sur les marchés stratégiques américains et asiatiques du financement maritime. Dans la nouvelle activité de financement intermodal, Crédit Agricole CIB s'appuiera sur son expertise de longue date dans les domaines du transport, de la titrisation et des marchés de capitaux.

"L'acquisition de ces portefeuilles de prêts de grande qualité est une nouvelle preuve de l'engagement à long terme de Crédit Agricole CIB envers le secteur des transports. Notre franchise et notre expertise permettent d'accompagner nos clients dans le secteur des transports à un moment où tous les exploitants de navires, de trains et d'avions doivent faire face aux défis liés à la crise de la COVID-19, et ce tout en planifiant les investissements nécessaires à la décarbonation de leurs activités", commente Thibaud Escoffier, Responsable mondial du financement maritime chez de Crédit Agricole CIB.