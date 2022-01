Crédit Agricole CIB : du nouveau

(Boursier.com) — Crédit Agricole CIB annonce la mise en place d'un prêt à terme d'un montant de 172,5 millions d'euros refinançant un prêt existant ainsi que d'un crédit revolver d'un montant de 60 millions d'euros, en remplacement d'un crédit existant, intégrant trois indicateurs de performance extra-financiers emblématiques de la stratégie de Veepee.

Dans le cadre de cette opération, la documentation prévoit un mécanisme d'augmentation ou de réduction des intérêts appliqués en fonction de l'atteinte des objectifs annuels en termes d'émissions de CO2 évitées via le déploiement de l'offre RE-CYCLE, de bien-être et d'engagement des collaborateurs de Veepee et de promotion des métiers "Tech" auprès des femmes par le mentorat et des actions de sensibilisation ciblées.

Crédit Agricole CIB a agi en tant que coordinateur, Mandated Lead Arrangeur, Bookrunner, agent de la documentation et coordinateur ESG sur cette opération, confirmant son leadership et sa capacité d'innovation dans un de ses pôles d'expertises majeurs : la finance durable au service de la stratégie de ses clients. Cela s'inscrit dans le cadre de la mobilisation collective du groupe Crédit Agricole pour son Projet Sociétal, qui s'articule autour de trois priorités : le climat, la cohésion sociale et les transitions agricole et agro-alimentaire.