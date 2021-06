Crédit Agricole CIB : Bilan de l'initiative "don sur salaire" un an après son lancement

Crédit Agricole CIB : Bilan de l'initiative "don sur salaire" un an après son lancement









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Crédit Agricole CIB a lancé en mai 2020 l'initiative du don sur salaire en France, permettant à chaque collaborateur de reverser quelques centimes jusqu'à 5 euros sous forme de don pour soutenir une association de son choix parmi quatre associations choisies en amont via le vote des collaborateurs.

Un an après son lancement, Crédit Agricole CIB a ainsi pu collecter près de 30.000 euros qui ont été versés à AP-HP Hôpital Necker Enfants Malades, Institut Curie, Pure Ocean et Les Restos du coeur.

Les dons, enregistrés grâce à la plateforme MicroDon et inscrits sur le bulletin de salaire, donnent droit à une réduction d'impôt. De plus, Crédit Agricole CIB double chaque don dans la limite de 5 euros par mois et par collaborateur.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche d'engagement sociétal de l'entreprise et répond à la demande d'implication des collaborateurs dans des actions de solidarité.

"Aujourd'hui plus que jamais, la mobilisation et la solidarité sont essentielles pour soutenir les associations qui oeuvrent dans l'intérêt général. Grâce à la forte mobilisation des collaborateurs, cette initiative qui existait dans notre implantation londonienne a pu voir le jour en France. Ce dispositif nous permet d'unir nos dons afin d'apporter collectivement notre soutien à ceux qui en ont besoin" déclare Anne-Catherine Ropers, Directrice générale adjointe et Directrice des Ressources Humaines de Crédit Agricole CIB.