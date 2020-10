Crédit Agricole CIB a placé la première émission verte de LMA S.A.

(Boursier.com) — Crédit Agricole CIB a placé la première émission verte de LMA S.A., son conduit de titrisation pour son programme ABCP européen, pour un montant de 25 millions d'euros. Crédit Agricole CIB considère cette émission ABCP comme la première refinançant des créances commerciales contribuant à la transition énergétique et environnementale, et en particulier vers les secteurs de l'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique, des mobilités propres et de la gestion des déchets et de l'eau.

Cette émission est la première d'une longue série d'émissions "vertes" envisagées par LMA S.A. Elle fait suite aux émissions réalisées via les programmes américains sponsorisés par Crédit Agricole CIB qui étaient, pour leur part, adossées à des financements de véhicules électriques.

Arnaud d'Intignano, Reponsable mondial de Financing & Funding Solutions, indique que "le leadership de Crédit Agricole CIB sur le marché de l'ABCP multi-cédants au service de ses clients, couplé à ses succès dans le domaine de la finance durable, nous a permis de réaliser cette émission pionnière d'ABCP en Europe auprès d'un investisseur leader dans le domaine des investissements ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance)."

Éric Rossignol, Responsable mondial de Quantitative Analysis, Methodologies & Refinancing Operations ajoute que "cette initiative est le fruit d'une solide collaboration entre plusieurs équipes combinant des expertises dans la recherche de solutions de financement durables, de structuration de titres court terme et d'études quantitatives. Notre ambition est de servir les investisseurs de LMA en Europe et aux États-Unis en mobilisant notre expertise ESG et notre franchise ABCP."

Les actifs sous-jacents respectent les critères d'éligibilité définis dans le Green Bond Framework du groupe Crédit Agricole, qui bénéficie d'une seconde opinion de Vigéo Eiris. Ce Green Bond Framework encadre les émissions d'obligations vertes du groupe Crédit Agricole.

En outre, ces actifs sont conformes à la politique de responsabilité sociale d'entreprise du groupe Crédit Agricole et contribuent aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Tanguy Claquin, Responsable mondial Sustainable Banking, déclare : "Cette émission ABCP reflète la continuité de l'engagement du groupe dans les émissions vertes, avec pour objectif de fournir à nos clients des solutions de financement durables ainsi que des opportunités d'investissements pour les investisseurs ESG. La banque engage des ressources significatives pour développer des solutions de financement avec un impact environnemental global et maintient une position de premier rang parmi les arrangeurs d'obligations vertes, sociales et durables depuis des années. L'émission d'ABCP verts en Europe est un franc succès démontrant à quel point le changement climatique est intégré au sein de l'offre de produits de Crédit Agricole CIB."