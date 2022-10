Création du Groupe de Consultation français de la TNFD

(Boursier.com) — Les associations Entreprises pour l'Environnement (EpE) et Finance For Tomorrow, branche de Paris EUROPLACE, annoncent la formation du Groupe de Consultation français de la TNFD, pour contribuer à développer un cadre pertinent et utile pour les acteurs économiques afin d'adresser les enjeux liés à la nature et à la biodiversité.

La Task-force on Nature Financial Disclosure (TNFD) développe actuellement un cadre de gestion et de reporting sur les risques et opportunités liées à la nature, de façon itérative et en co-construction avec les acteurs économiques. Comme pour le climat, les risques liés à la nature et les enjeux de biodiversité sont aujourd'hui pris en compte de façon croissante dans le dialogue entre entreprises et acteurs financiers. Leur intégration complète reste cependant difficile du fait du grand nombre de paramètres décrivant les impacts et dépendances des acteurs économiques avec la nature.

À l'initiative des membres français de la Taskforce de la TNFD, le colloque DEFi, Dialogue Entreprises - Finance sur les solutions et actions pour la nature a été organisé le 27 juin 2022 par les associations Entreprises pour l'Environnement (EpE) et Finance for Tomorrow pour ouvrir le débat entre acteurs français autour du cadre de gestion et de divulgation des risques et opportunités liés à la nature que prépare la TNFD.

Pour poursuivre cette dynamique, les associations EpE et F4T ont depuis formé un Groupe de Consultation français de la TNFD ouvert à tous les membres français du Forum de la TNFD et aux membres des deux associations pour poursuivre ce dialogue, organiser la participation d'acteurs français au développement du cadre, et contribuer à sa diffusion et à son adoption.

A quelques semaines de la COP 15 biodiversité qui doit entériner le nouveau cadre d'actions international pour la biodiversité, la mise en place de ce groupe témoigne de la forte mobilisation des acteurs français et de leur volonté de développer des solutions pour la préservation de la biodiversité et mieux la prendre en compte dans les décisions économiques.