Cramer & Cie SA choisit la solution BPaaS d'Avaloq

Cramer & Cie SA choisit la solution BPaaS d'Avaloq









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque Cramer & Cie SA, basée à Genève, a choisi la solution Business Process as a Service (BPaaS) d'Avaloq pour une nouvelle période de 10 ans afin de soutenir ses ambitions de croissance future. Avaloq, le partenaire technologique de l'établissement depuis 2011, a remporté le contrat à l'issue d'un appel d'offres tendu.

"Les origines de la Banque Cramer remontent au 18e siècle. Cet établissement très respecté fournit à une clientèle privée et professionnelle triée sur le volet des services de gestion de portefeuille, de conseil et de gestion de patrimoine personnalisés. Ses clients sont des particuliers et des familles aisées, des conseillers financiers indépendants ainsi que des investisseurs institutionnels professionnels" commente l'établissement.

Le nouveau contrat est conclu pour une durée de 10 ans. Il complète le partenariat entre Avaloq et la Banque Cramer avec de nouveaux outils et fonctionnalités, tels que Front Workplace, permettant à la banque de renforcer son offre de marché et son positionnement face à la concurrence. Durant les 8 années écoulées, Avaloq a aidé la Banque Cramer à simplifier et à moderniser ses systèmes informatiques. Elle lui a ainsi permis de se concentrer sur le service à la clientèle et sa croissance interne et externe notamment avec les acquisitions de La Banque de Dépôts et de Gestion et Valartis Bank (Schweiz) AG, réalisées respectivement en 2013 et 2014, qui ont toutes deux été intégrées à la plateforme Avaloq de la Banque Cramer en moins de trois mois.