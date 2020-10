CPR AM : La stratégie "Ambition France" éligible au programme de soutien des assureurs à l'économie française

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CPR Asset Management est fière de soutenir l'économie française et d'accompagner la relance "post-crise sanitaire". Sa stratégie d'investissement en petites et moyennes capitalisations françaises cotées, baptisée "Ambition France", a été homologuée dans le cadre de l'initiative de place Relance durable France promue par la Fédération Française de l'Assurance et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Parrainée par Crédit Agricole Assurances, la stratégie Ambition France sélectionne les titres selon trois piliers de soutien à l'économie française :

-"Passer le cap" de la crise (entreprises à soutenir pour éviter, le moment venu, la destruction de leur capital physique et humain) ;

-Combler les lacunes mises en évidence par la crise (entreprises qui oeuvrent à combler les lacunes dans les chaînes d'approvisionnement ou en faveur de la souveraineté nationale dans le domaine de la santé, du numérique, de l'alimentaire, de l'énergie, etc.) ;

-S'adapter à l'économie de l'après-crise (entreprises qui prennent part à l'émergence d'une économie plus en adéquation avec les aspirations de la société).

Ambition France intègre un filtrage ESG renforcé sur les critères sociaux ainsi que des indicateurs d'impact liés à la création d'emplois en France, aux conditions de travail et aux inégalités.

CPR AM mettra à profit son expertise accumulée depuis près de 20 ans dans la classe d'actifs, notamment au travers du fonds CPR Middle Cap France, et engagera une démarche d'accompagnement actif des entreprises dans la relance et la transformation de leur activité.

Un fonds commun de placement de type OPCVM, de droit français et ouvert à tous les souscripteurs, est prévu dans le courant de l'automne et postulera au label France Relance délivré par le Trésor.

"Notre objectif est d'aller dans le sens de l'intérêt général et national et de prendre en compte la dimension sociale dans nos décisions d'investissement. En alliant sélectivité financière et alignement extra-financier, nous proposons avec Ambition France un fléchage efficace des financements en capitalvers le tissu entrepreneurial français, gravement affecté par la crise sanitaire, pour qu'il en sorte fortifié et préparé aux enjeux de l'économie durable", indique Valérie Baudson, Directrice générale de CPR AM.