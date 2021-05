CPP Investments s'associe à Acofi Gestion pour investir dans des titres de créances immobilières en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), par l'intermédiaire de son groupe Real Assets Credit, et Acofi Gestion annoncent un partenariat centré sur l'octroi, via un fonds dédié, de financements aux professionnels de l'immobilier de taille intermédiaire en France. CPP Investments s'est engagé à hauteur de 185 ME dans cette stratégie d'investissement.

Le fonds sera conseillé et géré par Acofi Gestion et offrira aux emprunteurs une gamme élargie de solutions de crédit, ciblant des prêts senior et mezzanine de taille intermédiaire, pour soutenir le secteur de l'immobilier commercial en France. Le partenariat proposera des financements pour des leviers supérieurs au marché bancaire, adossés à des actifs stabilisés, en transition et en développement qui ne sont pas actuellement soutenus par les prêteurs traditionnels et suivra une stratégie de placement diversifiée en termes d'instruments, de catégories d'actif et de régions.

"La France est l'un des plus importants marchés immobiliers commerciaux en Europe, et nous avons identifié un manque évident de sources locales, souples et structurées de financement, en particulier pour les transactions plus complexes", a déclaré Alain Carrier, Directeur général, Responsable Europe et Investissements Internationaux chez CPP Investments. "Dans le cadre de notre stratégie de croissance en Europe, nous avons choisi Acofi Gestion comme partenaire pour tirer parti de cette opportunité, en fournissant un capital à long terme qui générera de solides rendements ajustés du risque pour le fonds de pension."

Ce nouveau partenariat représente le deuxième engagement de l'équipe Real Assets Credit dans le marché des prêts immobiliers de taille intermédiaire en Europe. Un partenariat déjà établi couvre l'Espagne et le Portugal. Ce partenariat s'inscrit dans une stratégie visant à investir efficacement dans un marché Européen très fragmenté. Les partenariats de Real Assets Credit en Espagne, au Portugal et en France sont de solides piliers de la stratégie de prêts immobiliers de taille intermédiaire en Europe, et complémentent ses activités d'origination en direct, qui se concentrent sur les financements structurés de plus grande taille.

"Notre nouveau partenariat avec CPP Investments nous permet de tirer parti de notre vaste réseau d'origination, ainsi que de nos capacités d'analyse et de gestion d'actifs pour soutenir le déploiement de ce nouveau mandat ", a déclaré Christophe Murciani, Directeur des fonds de dette immobilière chez Acofi Gestion. " Le fonds dédié fournira aux emprunteurs en France une nouvelle source de capitaux flexible pour répondre à leurs besoins à un moment où le financement est devenu complexe à obtenir."