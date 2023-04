Cowboy a récolté 1,57 ME en 10 jours sur la plateforme Crowdcube

(Boursier.com) — Cowboy , le vélo électrique le plus connecté au monde, a récolté 1.571.960 euros en 10 jours sur la plateforme de crowdfunding Crowdcube. La France se hisse en tête du classement des pays investisseurs, avec près de 420 000 euros investis. L'objectif initial de 1.000.000 euros avait déjà été atteint en moins de 48 heures. Les participants au tour de table sont originaires de 41 pays dont la France, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore les Pays-Bas. Plus de la moitié des investisseurs (54%) sont âgés de 31 à 50 ans et près d'un quart (22%) ont entre 18 et 30 ans.