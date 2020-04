Covid-19 : le Crédit Mutuel Nord Europe innove avec E-Retrait

Covid-19 : le Crédit Mutuel Nord Europe innove avec E-Retrait









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — "Soucieux de garantir à tous ses clients l'accessibilité aux opérations bancaires essentielles dans le respect des mesures barrières", le Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) innove avec E-Retrait Banque. Cette solution gratuite permet aux clients non équipés de carte bancaire d'effectuer des retraits d'espèces dans les distributeurs automatiques de billets...

Chaque début de mois est marqué par le versement des salaires et de différentes allocations... Pour autant, les bénéficiaires de ces revenus et allocations, ou leurs aidants, ne disposent pas systématiquement d'une carte bancaire, et doivent alors se déplacer chaque mois dans leur agence bancaire. Suite à l'entrée en vigueur des mesures de confinement le 17 mars 2020, cette opération peut être rendue plus difficile. C'est pourquoi le Crédit Mutuel Nord Europe propose à ses clients et sociétaires la solution E-Retrait Banque depuis le 1er avril 2020.

Une solution innovante et gratuite

La solution E-Retrait Banque est un dispositif de retrait d'argent innovant. Elle permet aux personnes ne disposant pas de carte d'effectuer un retrait jusqu'à 500 euros directement au distributeur.

Cette opération, qui s'effectue donc hors des guichets des agences, garantit un accès à cette opération bancaire essentielle dans le respect des mesures barrières recommandées par les autorités. Cette solution de dépannage temporaire est entièrement gratuite.