CoverGo lève 15 millions de dollars en financement de série A

(Boursier.com) — CoverGo , première plateforme mondiale d'assurance SAAS sans code pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de série A de 15 millions de dollars US, mené par la société californienne SemperVirens VC avec la participation des sociétés américaines de capital-risque SixThirty, Tribeca Early Stage Partners et Fresco Capital.

Parmi les investisseurs stratégiques figurent le groupe d'assurance panafricain Old Mutual, le groupe d'assurance asiatique Asia Financial Holdings, American XN Worldwide Insurance (qui fait partie du groupe Henner) et le fonds d'assurance du Moyen-Orient et d'Afrique Noria Capital. Les investisseurs existants dans le domaine de l'insurtech ont également participé à ce tour de table sursouscrit.