Covéa Finance obtient le label Greenfin pour son fonds Covéa Terra

(Boursier.com) — Covéa Finance, société de gestion de portefeuille du groupe Covéa, vient d'obtenir pour la première fois la labellisation Greenfin de l'un de ses fonds : Covéa Terra. Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le label Greenfin promeut la qualité verte des fonds d'investissement et s'adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables.

"Le positionnement de Covéa Terra répondait aux exigences du label. L'objectif du fonds est de profiter des opportunités d'investissement offertes par la transition d'une économie linéaire à une économie circulaire, et de capitaliser sur les enjeux d'optimisation et de réduction de consommation des ressources. L'obtention du label Greenfin vient renforcer notre engagement environnemental et la transparence de notre démarche sélective" explique Francis Jaisson, Directeur Général Délégué en charge de l'ensemble des Gestions, de la Commercialisation, de la Négociation et de l'ensemble des Recherche chez Covéa Finance.