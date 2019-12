Cosevad et Altaprofits projettent une alliance capitalistique pour se renforcer en assurance-vie et gestion de patrimoine

(Boursier.com) — Cosevad et Altaprofits ont signé le 13 décembre dernier un accord projetant la prise de participation majoritaire de Cosevad au capital d'Altaprofits. La nouvelle entité conserverait le nom commercial d'Altaprofits et viserait à être un acteur de référence en gestion de patrimoine et assurance-vie en 'BtoC'.

1er e-courtier et 1ère Fintech française depuis 1999, précurseur sur ce marché émergent, Altaprofits a développé une plateforme online de produits d'épargne avec des partenaires assureurs et de la gestion d'actifs de renom tout en conservant une approche humaine reconnue.

Spécialisé dans la vente directe en assurance-vie, Cosevad, filiale de Generali France créée en 2007, présente de fortes complémentarités opérationnelles avec un dispositif multicanal conjuguant services en ligne et accompagnement des clients dans la construction de leur stratégie patrimoniale en présentiel par des conseillers en gestion de patrimoine (rendez-vous clients, animation de communautés par des ateliers patrimoniaux, etc.).

L'opération de rapprochement envisagée permettrait de créer un acteur de référence en gestion de patrimoine et assurance-vie en 'BtoC'. L'ambition de la nouvelle entité serait de conjuguer le meilleur du digital et de l'humain : la performance de la plateforme digitale qu'Altaprofits a déployée en renforçant la dimension de conseils et d'accompagnement pour toutes les générations d'épargnants qui ont des attentes différentes en termes de parcours client.

Ce projet s'inscrit dans un partenariat long de 20 ans entre Altaprofits et la maison-mère de Cosevad, Generali France, leurs dirigeants ayant développé une expérience commune du métier de l'épargne et de la gestion de patrimoine, basée sur la qualité de l'accompagnement aux clients, la bonne sélection des offres et le talent des équipes.

La nouvelle entité qui serait constituée dans ce cadre conserverait la marque Altaprofits dont la notoriété est forte sur son marché. Elle totaliserait 51.000 clients, pour des encours globaux de près de 3 milliards d'euros, avec une équipe de 60 collaborateurs et conseillers à l'expertise patrimoniale reconnue.