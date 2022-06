Corum revalorise le prix de part de CORUM XL de 3,17%

(Boursier.com) — Le prix de souscription de la part de la SCPI CORUM XL augmente de 6 euros, passant de 189 euros à 195 euros, frais et commission de souscription inclus. L'objectif est de conserver un prix de part au plus proche de la valeur du patrimoine de la SCPI, un engagement fort de CORUM.

"Cette revalorisation assure l'équité entre épargnants historiques et nouveaux entrants, et permet à la sortie de concrétiser la création de valeur dans la poche des épargnants" commente l'établissement.