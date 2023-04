CORUM L'Epargne accélère encore sa croissance en 2023

(Boursier.com) — Avec désormais plus de 100.000 épargnants qui lui font confiance depuis douze ans, CORUM L'Épargne a pris une place spécifique dans le monde de l'épargne.

Gestionnaire immobilier et obligataire, le groupe CORUM est également devenu assureur en créant sa compagnie, CORUM Life, en 2020.

"Le Groupe, à l'esprit résolument entrepreneurial, a su garder jalousement son indépendance puisqu'il appartient à 100% à ses managers et autofinance sa croissance" commente l'établissement.

A la base de son développement : la performance de ses produits, la qualité du service proposé aux épargnants et aux partenaires distributeurs, et sa capacité à innover. La formule, qui produit ses effets sur le temps long, aboutit aujourd'hui à un positionnement unique sur le marché.

Au premier trimestre 2023, CORUM L'Épargne a enregistré près de 10.000 nouveaux clients et collecté un peu plus de 360 millions d'euros d'épargne, soit une croissance de près de 30% comparée au premier trimestre 2022.