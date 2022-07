CORUM Eurion revalorise son prix de part de +5,4%

(Boursier.com) — Après CORUM Origin il y a trois mois et CORUM XL il y a un mois, CORUM Eurion revalorise à son tour son prix de part qui passe de 204 euros à 215 euros, frais et commission de souscription inclus. Il s'agit de la deuxième augmentation pour cette SCPI, deux ans seulement après sa création. CORUM revalorise ainsi cette année sa 3ème SCPI et poursuit son engagement de redistribuer aux épargnants la performance réelle de leur épargne.

Un mois après l'augmentation du prix de part de la SCPI CORUM XL (+3,17%) et trois mois après celle de CORUM Origin (+4,1%), CORUM L'Épargne annonce la revalorisation de plus de 5% du prix de la part de la SCPI CORUM Eurion, présente dans sa gamme.

Lancée en janvier 2020 à 200 euros la part, la jeune SCPI se place déjà dans le sillage de ses aînées avec cette seconde hausse en deux ans qui porte la revalorisation à +7,5% depuis son lancement. Entièrement investie en zone euro, CORUM Eurion s'était déjà fait remarquer en devenant la première SCPI de la gamme CORUM L'Épargne à obtenir le label ISR (Investissement socialement responsable).