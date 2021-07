CORUM : cession de deux immeubles aux Pays-Bas pour 41 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CORUM annonce la vente de deux immeubles mixtes, bureaux et laboratoires scientifiques, dans le Bio Science Park de la ville de Leiden aux Pays-Bas pour un montant total de 41 ME. Ces deux immeubles appartenaient depuis 2016 à la SCPI CORUM Origin.

Situé au sein du plus grand centre d'activités pharmaceutiques d'Europe, cet ensemble a bénéficié de l'engouement post-COVID 19 pour ce secteur : envolée des prix dans la zone et multiplication des investisseurs intéressés. Les équipes de CORUM venaient par ailleurs de renouveler le bail de l'un des locataires - Batavia, une biotech qui accompagne les acteurs du secteur biopharmaceutique - ce qui a permis de conforter l'engagement de l'acheteur.

Une plus-value de 12 ME pour un ensemble d'actifs acquis en 2016, intégralement reversée aux associés de la SCPI CORUM Origin.