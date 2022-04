(Boursier.com) — CORUM annonce l'augmentation du prix de souscription de la part de la SCPI CORUM Origin de 45 euros, passant de 1.090 euros à 1.135 euros, frais et commission de souscription inclus. Il s'agit de la septième hausse en dix ans pour la SCPI historique de la gamme CORUM L'Épargne, lancée à 1.000 euros la part (frais et commission de souscription inclus) en 2012, soit une augmentation de 13,5% en 10 ans.

Cette augmentation traduit une gestion efficiente de la SCPI et de la qualité de son patrimoine, cette revalorisation assure aussi l'équité entre les épargnants historiques et les nouveaux entrants...