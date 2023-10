(Boursier.com) — Corsica Sole et la banque SG signent une opération de financement d'un portefeuille mixte de 17 projets combinant Corporate PPA1 et injection réseau pour un montant de 18 millions d'euros en France métropolitaine et en outre-mer.

Le financement, obtenu auprès de la banque SG et grâce à l'intervention du cabinet en conseil financier Monte Cristo Advisory, doit permettre au producteur français indépendant d'énergie renouvelable Corsica Sole de financer la réalisation de 17 projets d'énergie solaire cumulant une puissance totale de plus de 21 MWc. Les projets entreront en service entre fin 2023 et fin 2024 et généreront plus de 18 GWh d'électricité verte par an, permettant d'économiser 11.000 tonnes de CO2 par an...