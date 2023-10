(Boursier.com) — Corsica Sole et la banque SG signent une opération de financement d'un portefeuille mixte de 17 projets combinant Corporate PPA1 et injection réseau pour un montant de 18 millions d'euros en France métropolitaine et en outre-mer

Le financement, obtenu auprès de la banque SG et grâce à l'intervention du cabinet en conseil financier Monte Cristo Advisory, doit permettre au producteur français indépendant d'énergie renouvelable Corsica Sole de financer la réalisation de 17 projets d'énergie solaire cumulant une puissance totale de plus de 21 MWc.

Les projets entreront en service entre fin 2023 et fin 2024 et généreront plus de 18 GWh d'électricité verte par an, permettant d'économiser 11.000 tonnes de CO2 par an.

Une opération au coeur de la transition énergétique

Corsica Sole, spécialiste des projets photovoltaïques et de stockage, notamment dans les zones insulaires, annonce le succès du closing bancaire de son portefeuille de 17 projets photovoltaïques situés dans le Sud, le Grand-Est, à La Réunion et en Guyane. Avec ce financement de 18 millions d'euros obtenu auprès de SG, Corsica Sole poursuit pleinement son accompagnement des entreprises dans la transition énergétique des territoires et dans la décarbonation de leurs activités.

Dans ce groupe de projets, SG financera notamment une centrale au sol dans le sud de la France assortie d'un Corporate PPA qui permettra à un sidérurgiste d'approvisionner en électricité ses usines françaises de production. Ainsi, cet industriel s'assure une énergie d'origine renouvelable et limite son exposition à la volatilité des prix de marche pour une durée de 20 ans.

Quinze centrales solaires seront construites outre-mer (en Guyane et à la Réunion), alliant des projets d'agrivoltaïsme à des projets plus classiques sur toitures. Cette diversité confirme le savoir-faire de Corsica Sole à réaliser des projets aux spécificités techniques, géographiques et économiques très variées. Par ailleurs ces centrales solaires insulaires permettront de développer l'économie locale et de favoriser l'indépendance énergétique des territoires ultra-marins.

Corsica Sole : 18 millions d'euros pour poursuivre son développement grâce à des partenaires engagés

La dette senior a été intégralement souscrite par SG qui est intervenue en tant qu'Arrangeur, Prêteur, Agent des Crédits et Banque de Couverture de l'opération.

"Nous sommes très heureux et fiers d'accompagner Corsica Sole sur cette opération alliant Corporate PPA et projets dans les territoires ultra-marins et nous remercions ses équipes pour leur confiance renouvelée. Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie RSE de SG de soutenir les industries et entreprises engagées dans la transition énergétique en leur apportant des solutions financières responsables et innovantes" déclare Maud Le Herissier, Directrice adjointe Financements de Projets EnR, au sein des équipes Corporate Finance de SG.

"Après un premier closing en 2022 avec SG, Corsica Sole est ravie de renouveler sa confiance à des équipes engagées et expertes sur des projets de structuration parfois complexes. Ce premier accord permet de financer un projet pour lequel l'Etat n'est pas la contrepartie, prouvant ainsi la capacité d'adaptation de nos partenaires financiers. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir pu agréger des nouvelles typologies de projets avec des conditions de financement classique. Cet effet de portefeuille permet d'optimiser la structuration financière et ainsi d'ancrer notre engagement pour la transition énergétique au coeur des territoires. Forts de notre expertise, nous nous tiendrons toujours aux cotés des entreprises soucieuses de décarboner leurs activités" explique Savannah Cozette, Directrice financière chez Corsica Sole.

Pour la structuration de l'opération Corsica Sole a été accompagnée par le cabinet en conseil financier Monte Cristo Advisory qui a participé à l'élaboration de la structuration, la modélisation financière, à l'appel d'offre bancaire et à l'accompagnement jusqu'au closing.

"Nous sommes très heureux d'avoir accompagné Corsica Sole en tant que conseiller financier dans le financement de ce premier Corporate PPA d'envergure. Nous avons su élaborer une structuration réellement innovante, taillée sur mesure aux besoins de développements futurs de Corsica Sole" a déclaré Arnaud Bardy, fondateur de Monte Cristo Advisory.