Coronavirus : Linxo reversera 35% de ses revenus à La Fondation de France

Coronavirus : Linxo reversera 35% de ses revenus à La Fondation de France









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Face à la crise sanitaire, économique et sociale déclenchée par la pandémie de coronavirus Covid-19, Linxo, l'assistant financier intelligent aux 3 millions d'utilisateurs en France reversera jusqu'au 30 avril, 35% des revenus issus de ses abonnements Premium annuels sur les tores d'application. Pendant cette période, le prix est aussi exceptionnellement réduit de 47,99 à 23,99 euros pour les utilisateurs...

"Nous sommes tous concernés par cette crise et cette décision est notre geste et celui de notre communauté pour répondre aux difficultés rencontrées par les personnes les plus fragiles dans cette situation inédite que nous vivons actuellement. En contribuant à l'initiative "Tous unis contre le virus" portée par La Fondation de France, nous aidons directement les personnels soignants, contribuons au financement de projets de recherche et soutenons les acteurs et les associations qui oeuvrent sur le terrain auprès des populations les plus vulnérables" explique Christophe Martins, directeur général de Linxo. Cette opération de solidarité pourra être amenée à se prolonger au regard de l'évolution de la situation sanitaire en France.

Encourager toutes les bonnes volontés

Depuis le début de la pandémie de coronavirus Covid-19, et en seulement quelques semaines, l'écosystème entrepreneurial français s'est mobilisé, aussi bien pour la production et la distribution de masques et de gel hydroalcoolique que la recherche de solutions innovantes. "Nous ne sommes qu'une start-up mais notre équipe a la volonté de se mobiliser pour faire face à cette crise internationale, qui n'est plus seulement sanitaire, mais aussi économique et sociale. Notre application est gratuite et notre modèle économique est essentiellement basé sur nos abonnements Premium annuels, reverser 5 euros par abonnement à La Fondation de France, cela représente 35% de nos revenus d'abonnements. (Sur les 23,99 euros TTC, Linxo ne perçoit que 14 euros HT après soustraction de la TVA de 20% et des commissions de 30% aux stores de téléchargement de l'application. Sur ces 14 euros, 5 euros seront reversés à La Fondation de France). Nous savons qu'il ne s'agit que d'une goutte dans l'océan des besoins, mais les petits fleuves font les grandes rivières. Ce geste n'a pas d'autre prétention que d'encourager ainsi tous les gestes de bonne volonté quelle que soit leur ampleur : qu'il s'agisse d'autres entreprises qui reverseraient une petite partie de leurs revenus quand elles le peuvent, qui réaliseraient un don direct, ou mobiliseraient leurs outils de production pour faire face ensemble à cette pandémie de coronavirus Covid-19" souligne le directeur général.