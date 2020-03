Coronavirus : LCL accompagne ses clients

Coronavirus : LCL accompagne ses clients









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LCL prend des mesures exceptionnelles pour accompagner ses clients Professionnels et Entreprises, dont l'activité serait impactée par l'épidémie de Coronavirus afin de répondre au plus vite à chaque situation :

-un dispositif dédié d'écoute et d'analyse ;

-une procédure accélérée de réponse aux besoins de trésorerie : report jusqu'à 6 mois des remboursements de crédits, facilité de caisse additionnelle, crédit moyen terme de consolidation... ;

-la suppression des pénalités et des coûts additionnels des reports d'échéance et de crédit ;

-l'accélération de la prise en charge des demandes d'indemnités des clients assurés.

Tous les conseillers et chargés d'affaire LCL sont pleinement mobilisés aux côtés de leurs clients et accessibles en agences, en centres d'affaire et à distance, en particulier pour les zones où les déplacements sont limités...