Cornhill fait officiellement partie d'iBanFirst !

(Boursier.com) — iBanFirst , fournisseur mondial de services financiers, annonce le closing de l'acquisition de Cornhill. Cette annonce intervient alors que le groupe a reçu l'autorisation du régulateur britannique, la Financial Conduct Authority, de procéder à l'acquisition de Cornhill. Avec cette opération, iBanFirst accélère son développement international sur le marché des changes le plus important et le plus dynamique d'Europe : le Royaume-Uni.

Dans les prochains mois, les clients et futurs clients de Cornhill bénéficieront d'une plateforme de pointe pour leurs paiements transfrontaliers, ainsi que d'une gamme élargie de produits et services pour se couvrir contre la volatilité des devises.

Vivek Savani, directeur exécutif de Cornhill, déclare :

"Nous sommes ravis de faire officiellement partie d'iBanFirst. L'approbation du closing par la FCA va permettre à nos clients et partenaires de bénéficier d'une plateforme unique et intuitive pour les aider à gérer leurs opérations transfrontalières et à suivre leurs paiements. Cette union combine le meilleur des mondes : la performance numérique et le contact humain. Cornhill continuera à fournir un service personnalisé sur mesure pour aider ses clients à gérer leur risque de change, tout en leur offrant de meilleurs prix et un meilleur service global."

Pierre-Antoine Dusoulier, CEO d'iBanFirst, ajoute : "Ce closing représente une étape importante pour le groupe. Grâce à l'acquisition de Cornhill, iBanFirst va déployer tous ses actifs technologiques au Royaume-Uni pour mieux servir les PME et simplifier les transferts en livres sterling. Jour après jour, nous réalisons notre ambition de devenir un leader mondial des paiements multidevises pour les PME. iBanFirst construit l'un des réseaux de paiement les plus efficaces au monde, permettant aux entreprises de faire du business sans frontières."