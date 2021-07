Contentsquare accélère ses investissements en Machine et Deep Learning

(Boursier.com) — Contentsquare , le leader mondial de l'Experience Analytics, annonce l'acquisition d'Upstride, une entreprise 'deep-tech' basée à Paris et spécialisée dans l'amélioration des performances de Machine Learning. Les ingénieurs hautement qualifiés d'Upstride, spécialisés en Deep Learning (réseaux de neurones), rejoindront l'équipe Data Science de Contentsquare. Réunis dans le Hub Produit situé à Paris, ils auront pour ambition d'accélérer la roadmap de l'entreprise en matière d'innovation IA.

Lors de sa récente levée de fonds de 500 millions de dollars en Série E, Contentsquare avait d'ores et déjà annoncé son intention d'investir davantage dans l'intelligence artificielle et d'accélérer l'innovation, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions.

Cette dernière acquisition confirme l'engagement de Contentsquare pour l'innovation et la réussite de ses clients en faisant évoluer continuellement sa solution. L'entreprise compte actuellement 250 personnes travaillant en 'R&D' à Lyon, Paris, Rennes, Tel Aviv ainsi que dans son tout nouveau Hub de Barcelone. Elle a également annoncé l'ouverture de 500 postes au Produit au cours des trois prochaines années, mettant l'accent sur les optimisations basées sur l'intention, les données prédictives et sans cookies, les insights merchandising et la performance du contenu...