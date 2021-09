Congrès FNAIM et Salon des professionnels de l'immobilier 2021 : rendez-vous du 29 novembre au 1er décembre

(Boursier.com) — À l'occasion de son grand rendez-vous annuel des professionnels de l'immobilier, la FNAIM organise en 2021 un congrès hybride, alliant rendez-vous physique et événement digital. Cette édition, ouverte à l'ensemble des professionnels de l'immobilier, adhérents ou non à la FNAIM, fait la part belle au retour des rencontres physiques, sur deux jours (29 et 30 novembre), au Carrousel du Louvre, à Paris. La journée du 1er décembre, dernière journée du Congrès, sera quant à elle exclusivement digitale.

À l'aune des élections présidentielles de 2022, la Fédération nationale de l'immobilier entend bien faire du logement un enjeu incontournable. De nombreux débats, animés par le journaliste Ali Baddou, seront consacrés à cette échéance, avec notamment les interventions des futurs candidats, qui pourraient dévoiler une partie de leurs propositions...