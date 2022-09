Congrès des Experts comptables : signature d'un partenariat entre Lefebvre Dalloz et NOTA-PME

(Boursier.com) — Lefebvre Dalloz, leader de la connaissance juridique, fiscale et réglementaire en France, et NOTA-PME, fintech spécialisée en notation et évaluation en ligne, annoncent la signature d'un partenariat de distribution visant à mettre à disposition des experts comptables et de leurs clients les solutions Alert'Misssions et NOTA-PME.

L'objectif de ce partenariat est de permettre aux experts-comptables d'analyser les données de leur portefeuille clients en exploitant le "big data" de l'ensemble des bilans, de les évaluer et de les comparer avec les sociétés du même secteur d'activité. Ils peuvent alors mieux détecter, préconiser et formaliser les missions de conseil adaptées à chacun de leurs clients : optimisation des stocks, optimisation de l'encours clients, structure de financement...

Les services en ligne de NOTA-PME permettent également d'optimiser la notation financière des entreprises pour que les PME puissent accéder plus facilement à des financements à des taux compétitifs auprès des banques commerciales.

La fintech NOTA PME focalise son énergie sur l'excellence en R&D. Son offre logicielle de notation-diagnostic révèle en détail que 30% des entreprises françaises sont en situation de fragilité et 20% en difficulté. Une telle précision de résultat autorise la préconisation de mesures à engager pour redresser la situation et entrer dans une phase de développement efficace et équilibré.

Claude Cordier, directeur du marché Expert-Comptable chez Lefebvre Dalloz : "Notre volonté est d'accompagner les cabinets d'expertise-comptable dans leur transformation à travers l'ensemble des dimensions de notre proposition de valeur Lefebvre Dalloz : documentations expertes, logiciels & services et formations. Notre partenariat logiciel avec NOTA-PME illustre et complète notre démarche. Il met en lumière l'importance des datas dans la détection de nouvelles missions de conseils et l'intelligence que l'on peut leur donner pour permettre aux Experts-comptables d'accompagner les chefs d'entreprise dans le développement et l'optimisation de leur activité."