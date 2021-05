ComplyAdvantage étend son tour de table de série C à 70 M$ avec un nouvel investissement de Goldman Sachs

(Boursier.com) — ComplyAdvantage , une entreprise mondiale de technologie des données qui transforme la détection des crimes financiers, a annoncé aujourd'hui un nouvel investissement de Goldman Sachs Growth Equity. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.

Cet investissement est une extension du financement de série C sursouscrit de la société annoncé en juillet 2020. Goldman Sachs rejoint une liste croissante d'investisseurs de classe mondiale de l'entreprise, notamment le Ontario Teachers' Pension Plan Board, Index Ventures et Balderton Capital.

ComplyAdvantage utilisera ce nouvel investissement pour poursuivre la croissance rapide qu'elle a connue jusqu'à présent et consolider sa position en tant qu'élément essentiel de la chaîne de valeur pour les entreprises qui gèrent les risques évolutifs liés à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB), aux processus de connaissance du client (KYC) et à la criminalité financière en général.

La société s'est également imposée comme le partenaire mondial de choix pour des entreprises à forte croissance, notamment la bourse de crypto-monnaies américaine Gemini, l'application de paiement australienne Beem It et OakNorth Bank, l'une des banques challengers les plus prospères du Royaume-Uni.

En outre, la société a également annoncé la disponibilité d'un nouveau programme appelé ComplyLaunch qui fournit un accès gratuit aux outils et à la formation LCB primés de la société pour les startups, les aidant à protéger l'intégrité de leurs entreprises en réduisant la menace de la criminalité financière.