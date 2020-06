Comgest célèbre le 20ème anniversaire de son fonds dédié aux petites et moyennes capitalisations

Comgest célèbre le 20ème anniversaire de son fonds dédié aux petites et moyennes capitalisations









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comgest, groupe indépendant et international de gestion d'actifs, célèbre le 20ème anniversaire de son compartiment européen dédié aux petites et moyennes capitalisations, Comgest Growth Europe Smaller Companies. La génération d'alpha repose sur l'application disciplinée de l'approche de Comgest, centrée sur les valeurs de qualité et de croissance achetées en vue d'être conservées à long terme.

En période de crise sur les marchés, telle que la crise financière de 2008 et la pandémie de Covid-19 en 2020, cette approche a démontré qu'elle offrait une certaine protection à la baisse.

Le fonds Comgest Growth Europe Smaller Companies affiche une surperformance de plus de 3% par an, après déduction des frais par rapport à l'indice MSCI Europe MidCap. Cette surperformance a été générée avec une volatilité inférieure de près de 20%, un avantage particulièrement important dans l'univers des valeurs moyennes, connu pour sa volatilité élevée. Depuis le début de l'année 2020 et la pandémie de Covid-19, le fonds a enregistré une surperformance de 14,3%, limitant de plus de 80% la baisse du marché. Avec des actifs sous gestion de près de 540 millions d'euros2, les trois positions les plus importantes de ce portefeuille très concentré sont GN Store, un fabricant danois d'aides et de casques auditifs, Temenos AG, un fournisseur de logiciels bancaires et ICON Plc, le leader de la fourniture de services d'externalisation pour les secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie et des technologies médicales à travers le monde.

Eva Fornadi, Alistair Wittet et Denis Lepadatu font partie de l'équipe de gestion du fonds Europe Smaller Companies.

Arnaud Cosserat, CEO de Comgest, a déclaré : "La solide performance enregistrée par Comgest Growth Europe Smaller Companies depuis sa création il y a vingt ans illustre parfaitement notre capacité à identifier les entreprises qui génèrent une croissance de leurs résultats de manière régulière à long terme. Notre philosophie d'investissement s'appuie sur une recherche exhaustive et approfondie, qui nous permet de sélectionner les entreprises à un stade suffisamment précoce et de les accompagner dans leur développement, pour profiter ainsi pleinement de l'effet cumulatif sur le long terme d'une croissance régulière des résultats".

"Nous comptons poursuivre notre approche darwinienne de l'investissement, en sélectionnant, des valeurs présentant de solides qualités de croissance fondamentales et en éliminant celles qui ne répondent pas à nos critères de sélection très stricts. Nous sommes convaincus que ce processus nous permettra de célébrer de nouveau la bonne performance de nos fonds lors de futurs anniversaires".