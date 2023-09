Columbia Threadneedle Real Estate remporte le mandat de gestion d'un portefeuille immobilier de commerces paneuropéen

(Boursier.com) — Columbia Threadneedle Real Estate, la filiale de Columbia Threadneedle Investments spécialisée dans l'investissement immobilier et la gestion immobilière, a été nommée comme nouveau gestionnaire du Fonds City Retail Europe, un portefeuille composé de 23 actifs de commerces "prime" répartis dans 11 pays.

Le mandat sera géré par l'équipe de Columbia Threadneedle Real Estate basée en France, qui détient et gère, notamment dans le cadre de sa stratégie Best Value Europe, 29 actifs commerciaux prime dans neuf pays d'Europe, loués par des enseignes parmi les plus prestigieuses, telles que Brioni, Brunello Cucinelli, Rolex, Loro Piana, Christian Louboutin et Prada, pour n'en citer que quelques-unes.

Avec l'ajout du portefeuille City Retail Europe, évalué à plus de 600 millions d'euros, l'équipe gère désormais plus de 50 biens pour un volume supérieur à 2 milliards d'euros d'actifs sur le seul segment "prime high-street retail", ce qui porte l'encours total sous gestion en commerces de Columbia Threadneedle à plus de 6 milliards d'euros en Europe.

Les biens détenus dans le cadre du Fonds City Retail Europe sont situés dans les rues commerciales parmi les plus prisées, au coeur de villes dynamiques, parmi lesquelles Madrid, Barcelone, Lisbonne, Porto, Milan, Rome et Copenhague. Ces villes continuent d'enregistrer un retour massif du tourisme depuis la fin de la pandémie, ce qui soutient le marché locatif et justifie l'attrait des enseignes internationales pour ces destinations de premier choix, dont la dynamique de croissance devrait se poursuivre au cours des prochaines années.

Ian Kelley, Managing Director, Head of France, Benelux & Southern Europe chez Columbia Threadneedle Real Estate : "Nous nous réjouissons d'avoir été choisis pour gérer le Fonds City Retail Europe, un portefeuille de 23 actifs répartis dans des villes parmi les plus dynamiques d'Europe. La plupart des biens bénéficient d'emplacements de premier ordre, qui séduisent des marques et des locataires de renommée internationale, soucieux de se différencier de leurs concurrents. Le portefeuille recèle un important potentiel d'optimisation, en termes à la fois de rénovation, de gestion locative et de refinancement, et les biens qui le composent offrent - et continueront d'offrir à l'avenir - une formidable vitrine aux locataires. Avec ce nouveau mandat, notre équipe de gestion immobilière en France s'affirme comme l'un des plus grands gestionnaires de commerces prime en Europe. C'est là le fruit de sa solide expertise en matière de gestion d'actifs, et de notre capacité à générer de la valeur au profit de nos clients."