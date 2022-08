Columbia Threadneedle a finalisé l'intégration de la marque BMO Global Asset Management (EMEA)

(Boursier.com) — Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle), gestionnaire d'actifs mondial de premier plan, a finalisé l'intégration de la marque BMO Global Asset Management (EMEA), regroupant ses produits et ses plans d'épargne, son site Internet et ses entités juridiques sous une seule enseigne.

BMO GAM (EMEA) a été intégré à Columbia Threadneedle Investments en novembre 2021 par le biais d'une acquisition hautement complémentaire.

Columbia Threadneedle est un gestionnaire d'actifs mondial doté d'un excellent historique de performance à long terme et de solides capacités d'investissement dans les principales classes d'actifs et dans l'immobilier. BMO GAM (EMEA) est l'un des plus grands gestionnaires européens d'investissements en LDI (Liabilities Driven Investment) et gestion fiduciaire, et est reconnu pour son expertise en matière d'investissement responsable, ainsi que pour ses compétences dans la gestion de classes d'actifs alternatifs et traditionnels.

Globalement, Columbia Threadneedle gère désormais quelque 628 milliards d'euros à travers un large éventail de stratégies actions, obligations et alternatives, ainsi qu'une gamme exhaustive de services.