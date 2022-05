Colori : La Banque des Territoires et MAIF Impact investissent dans la société

(Boursier.com) — La Banque des Territoires et MAIF Impact investissent dans la société COLORI, en participant à sa levée de fonds de 1 ME. Aurélie Jean, scientifique et entrepreneure dans le numérique, participe également à cette levée. A la confluence de l'éducation et de l'inclusion numérique, cette entreprise à impact lutte contre l'illectronisme dès le plus jeune âge et rend l'initiation au numérique sans écran, accessible au plus grand nombre d'enfants, sans barrière sociale ni territoriale.

"L'avenir appartient aux enfants qui codent tôt" : tel est le credo de l'entreprise COLORI, créée en 2018, avec pour objectif de réduire la fracture numérique en sensibilisant les enfants à l'informatique, dès le plus jeune âge, qu'ils soient en quartier prioritaire de la ville ou en zone rurale...