(Boursier.com) — Colony IM et Perrotin finalisent leurs accords en vue de la prochaine prise de participation majoritaire de l'entreprise par Colony IM. A l'issue d'une période de négociations exclusives, Colony IM et Perrotin annoncent avoir conclu les termes de la transaction permettant à Colony IM de devenir actionnaire majoritaire à hauteur de 60% de Perrotin.

Ce rapprochement historique dans le monde de l'art entre une société d'investissement et une galerie va permettre à Perrotin de disposer des moyens et de l'organisation nécessaires pour aborder les nouveaux enjeux globaux du secteur, et pour continuer à faire grandir sa marque selon une vision partagée de long terme. Cette nouvelle impulsion permettra de renforcer les expertises développées depuis plus de trente ans par la galerie et d'en créer de nouvelles, au service d'artistes et de projets exceptionnels.

Emmanuel Perrotin, Président de Perrotin, et Nadra Moussalem, Président directeur général de Colony IM, se réjouissent de cet accord et travailleront en étroite coordination, avec le concours de l'ensemble de leurs équipes, pour accompagner le développement de la galerie à travers le monde.