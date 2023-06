Colony IM et Perrotin entrent en négociations exclusives en vue d'une prise de participation majoritaire de 60% de l'entreprise par Colony IM

(Boursier.com) — Colony Investment Management, société d'investissement européenne indépendante spécialisée dans l'immobilier, le crédit et le private equity, et Perrotin annoncent être entrés en négociations exclusives en vue de la prise de participation de 60% du capital de l'entreprise par Colony IM, les 40% restant étant conservés par son fondateur, Emmanuel Perrotin. Ce rapprochement historique dans le monde de l'art entre une société d'investissement et une galerie vise à permettre à Perrotin de se doter des moyens et de l'organisation nécessaires pour aborder les nouveaux enjeux globaux du monde de l'art et continuer à faire grandir la marque, selon une vision de long terme.

Fondée en 1990 par Emmanuel Perrotin, la galerie Perrotin a connu depuis sa création une trajectoire de croissance ininterrompue qui la positionne aujourd'hui parmi les six premières galeries mondiales selon le classement 2022 ArtReview Power 100. Installée au coeur du Marais et avenue Matignon à Paris dans des écrins d'exception qui totalisent près de 3.000 m2 de surface d'exposition, l'entreprise rayonne également à travers 10 galeries situées dans des capitales mondiales considérées comme des références de l'art incluant Hong Kong, New York, Tokyo, Séoul, Shanghai, Dubaï et Los Angeles.

La galerie représente ou collabore avec près de 100 artistes vivants ou estates à travers le monde, parmi lesquels Takashi Murakami, Jean-Michel Othoniel, Sophie Calle, Claire Tabouret, JR, Daniel Arsham, Hans Hartung, Maurizio Cattelan et beaucoup d'autres tout aussi exceptionnels. Au cours des dernières

années, Perrotin a élargi son activité à la vente d'estampes, de livres, de produits dérivés, et plus récemment au marché secondaire de l'art.

La finalisation de l'opération, qui devrait intervenir dans le courant du second semestre, reste soumise aux conditions suspensives usuelles.