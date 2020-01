Collecte du Groupe Primonial en 2019

(Boursier.com) — Collecte du Groupe Primonial 2019 :

*11,4 milliards d'euros de collecte brute réalisée en 2019 : 6,6 milliards d'euros pour le compte de clients particuliers et 4,8 milliards d'euros auprès des Institutionnels

*45,13 milliards d'euros d'encours gérés ou conseillés au 31.12.2019 (vs 36,79 milliards d'euros au 31.12.2018, soit une progression de +23%).

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, déclare : "L'année 2019 aura été très structurante dans la mise en oeuvre du plan stratégique du Groupe défini en 2017, visant à devenir l' un des leaders indépendants européens de la gestion d'actifs et de la conception de solutions innovantes.

A ce titre, je souhait e d'abord saluer l'engagement sans faille des équipes pour apporter une réponse la plus adaptée possible aux différentes problématiques de leurs clients et au contexte de marché, qui a permis de hisser le niveau de collecte brute au - dessus de la barre symbolique des 10 milliards d'euros, pour la première fois de l'histoire de Primonial.

La consolidation de l'acquisition de 100% de La Financière de l'Echiquier (LFDE), en début d'année, constitue une étape très importante pour le Groupe en lui garantissant la maîtrise de sa chaîne de valeur globale, de plus en plus cruciale dans notre industrie, vis - à - vis de ses clients et partenaires. Nous sommes convaincus que la sélection experte des entreprises à potentiel, la qualité de gestion, l'interactivité gérants / distributeurs / clients, et l'innovation produits dans un contexte de marché évolutif, seront la clé des sociétés de gestion à succès" (...) "De son côté, notre activité immobilière s'est distinguée, dans un contexte de forte demande , par un gain significatif de parts de marché venant récompenser la bonne gestion de Primonial REIM sur la durée, associant performance, régularité et qualité des sous- jacents. Plus globalement, le développement de notre pôle européen, sous la supervision de Laurent Fléchet, a enreg istré de belles performances, notamment par le biais d'AVIARENT en Allemagne, encore amenées à se fortifier dans les années à venir" (...) "Fort d'un positionnement consolidé et d'une capacité d'innovation renforcée , nous abordons l'année 2020 avec beaucoup d'enthousiasme et de confiance."