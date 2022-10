Colette annonce avoir bouclé avec succès sa seconde levée de fonds

(Boursier.com) — La startup à impact, Colette, annonce ce jour avoir bouclé avec succès sa seconde levée de fonds à hauteur de 3 millions d'euros. L'entreprise, qui avait déjà levé 1 million d'euros en pré-seed en Septembre 2020, a réuni pour ce nouveau tour de table des investisseurs majeurs de l'économie sociale et solidaire - le fonds Mutuelles Impact, initié par la Mutualité Française et qui est géré par XAnge en partenariat avec Investir&+ (Ergo Santé, Lifeaz, Minday), Founders Future (900.care, Epycure, Lydia, Yuka, Roof), Evolem (Virgil, Plume, Luko, Les opticiens mobiles).

L'objectif de cette levée de fonds ? Accélérer son développement et devenir leader de son marché en France, avant d'étendre son impact à l'international. In fine, Colette entend devenir l'allié no1 des seniors pour lutter contre leur isolement et favoriser leur maintien à domicile.