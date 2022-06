Colbr confirme son ambition de devenir la première néo-banque privée française

(Boursier.com) — La Fintech Colbr se dote de renforts significatifs sur le plan opérationnel, stratégique et technologique, confirmant ainsi son ambition de devenir la première néo-banque privée française.

Après une année 2021 où les objectifs annuels de performance ont été réalisés en seulement 3 mois, Colbr prend un tournant pour se propulser dans la catégorie supérieure avec :

- Le recrutement de Mickael Juvenelle (ex. Head of IT Business de Tikehau Capital) au poste de CTO

- La constitution d'un comité stratégique de premier rang

- Le lancement d'un nouveau site.

Dès son lancement, Colbr avait affiché sa différence en ciblant les Millennials à fort revenus et en proposant une offre de gestion de patrimoine globale : marchés financiers, immobilier, Private Equity et conseil. La jeune société compte aujourd'hui près d'une cinquantaine de clients pour un ticket d'entrée moyen de 120.000 euros, et surtout une moyenne d'âge de seulement 36 ans contre 60 ans en moyenne pour le secteur.

Les deux associés fondateurs : Romain Joudelat & Gustav Sondén, se sont également épaulés d'un nouvel associé pour compléter leur tandem : Mickael Juvenelle, ex-Head of IT Business de Tikehau Capital, "capable de comprendre à la fois les enjeux métiers et technologiques du projet". Après 7 années passées chez Tikehau Capital, il rejoint Colbr avec une feuille de route ambitieuse : faire passer la banque privée à l'ère du digital. Dans un premier temps, sa mission sera de produire un parcours client 100% digitalisé et automatisé pour permettre aux équipes de continuer de se focaliser sur l'expérience client. Il développera par la suite des outils d'agrégation et de pilotage pour donner un maximum de transparence et de visibilité aux membres Colbr. Enfin, la qualité des process et de la data collectée sur la plateforme permettra de rapidement utiliser l'IA pour appuyer les clients dans leurs prises de décisions.