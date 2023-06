Colbr annonce son partenariat stratégique avec Powens

(Boursier.com) — Colbr , "la fintech qui casse les codes de l'épargne en proposant une offre 100% digitale et très complète", annonce aujourd'hui son partenariat stratégique avec Powens, une plateforme Open Finance agréée dans plus de 12 pays européens. Cette collaboration marque une nouvelle étape majeure dans le domaine de la gestion de patrimoine numérique et vise à offrir aux utilisateurs de Colbr une expérience encore plus complète et transparente.

En intégrant les solutions innovantes d'agrégation de données de Powens, Colbr permet à ses utilisateurs de suivre en temps réel l'intégralité de leur épargne financière et d'analyser leur performance, leur niveau de frais, ainsi que d'autres critères clés pour gérer d'une main de maître son patrimoine. Les utilisateurs de Colbr bénéficient désormais d'une interface intuitive, résultat d'un investissement marqué de Colbr pour répondre aux besoins des Millennials à fort revenu.

Gustav Sonden et Romain Joudelat, co-fondateurs de Colbr, ont déclaré : "Chez Colbr, notre priorité est de mettre à disposition le meilleur de l'investissement, adapté à chaque profil. Forts de notre expérience cumulée en gestion d'actifs, nous offrons à nos clients les meilleurs outils pour atteindre leurs objectifs financiers. En nous associant à Powens, nous permettons à tous nos membres, qu'ils soient investisseurs ou non, de suivre en temps réel l'intégralité de leur épargne financière, d'analyser la performance, le niveau de frais et bien d'autres critères. Ce partenariat avec un pionnier de la Fintech nous enthousiasme, car il va permettre à tous les épargnants de prendre des décisions éclairées. Depuis le départ, nous avons misé sur des partenariats avec les meilleurs acteurs de la chaîne de valeur pour proposer une expérience globale pertinente et fiable."