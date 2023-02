Cohort annonce un tour de financement en seed de 3,2 ME

(Boursier.com) — Cohort , la plateforme d'engagement client basée sur les NFT, annonce un tour de financement en seed de 3,2 millions d'euros mené par IRIS aux côtés d'Axeleo Capital, avec la participation de 3founders, le studio web3 d'Hexa (eFounders) et la contribution de business angels comme Camille Tyan (Payplug), Guillaume Princen (Stripe), Brian O'Hagan (Sorare) et Marianne Gosset (The Socialite Family).

Ce tour de financement permettra à la société co-fondée par Séraphie de Tracy et Nathan Barraillé, et issue du startup studio 3founders, d'accélérer son développement commercial en France et à l'étranger et de renforcer ses équipes produit et tech.

Le web3 fait franchir une nouvelle étape à la relation client

La plateforme basée sur les NFT offre une approche inédite du marketing et montre les avantages réels du web3 sans alimenter de spéculation. La start-up a ainsi développé une solution SaaS qui permet aux marques internationales et locales de créer des expériences innovantes autour de leurs produits, allant au-delà de la simple carte de fidélité...