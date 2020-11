Cofidis annonce son nouveau partenariat avec Huawei

Cofidis annonce son nouveau partenariat avec Huawei









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cofidis annonce son nouveau partenariat avec Huawei, dans le cadre du déploiement d'une solution de paiement fractionné en 3 et 4 fois sans frais par carte bancaire pour ses clients, disponible sur le site e-commerce et sur l'application mobile Huawei. En forte croissance en France, Huawei souhaite constamment améliorer l'expérience délivrée à ses clients, en leur proposant de nouveaux services en magasin et sur le site e-commerce, lancé en 2019.

Développée par Cofidis, un des principaux acteurs du crédit à la consommation et du paiement fractionné en France, cette solution concerne l'ensemble des produits du site e-commerce (smartphones, ordinateurs, tablettes, montres connectées, ...) et de l'application mobile, pour des achats compris entre 100 à 2.000 euros. Les clients peuvent désormais régler leurs achats sans frais en 3 ou 4 échéances sur une période de 90 jours.

Cette nouvelle solution, accessible en quelques clics, vient encore enrichir l'expérience d'achat sur le site e-commerce et sur l'application mobile, en permettant aux clients d'envisager sereinement un achat imprévu ou conséquent, tout en maîtrisant leur budget. La durée courte de l'échéancier et le montant d'achat plafonné à 2.000 euros garantissent un engagement financier raisonnable.