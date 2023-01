COFFIM, in'li, AG2R La Mondiale et BNP Paribas REIM annoncent la création de RésiCOFFIM

(Boursier.com) — Le groupe COFFIM, in'li (groupe Action Logement), AG2R LA MONDIALE et BNP Paribas REIM pour le compte de la SC Pierre Impact, annoncent la création de la foncière RésiCOFFIM dont l'objectif est d'investir dans une offre de logements de qualité, durable et à proximité des transports et des bassins d'emploi. L'asset et le fund management seront assurés par COFFIM AM Rési, filiale de COFFIM, qui lance ainsi une nouvelle activité de gestion d'actifs.

Ce partenariat repose sur une volonté commune d'in'li, AG2R LA MONDIALE et BNP Paribas REIM d'investir, dans un premier temps, 120 ME de fonds propres en Île-de-France dans des actifs résidentiels neufs très performants sur le plan environnemental et intégrant une forte proportion de logements intermédiaires. Il s'agit ainsi de favoriser l'accès au logement des classes moyennes et des jeunes actifs en contribuant au développement d'une offre de qualité et abordable, située dans des territoires dynamiques et bien desservis où les besoins sont importants.

RésiCOFFIM a pour vocation d'acquérir une partie des programmes de logements développés par COFFIM, groupe de promotion immobilière national, en Île-de-France. Un premier actif a déjà fait l'objet d'une réservation et la foncière ambitionne un fort développement en 2023.

Thibault Dutreix, Président du Directoire de COFFIM, a déclaré : "RésiCOFFIM est une grande opportunité pour notre groupe de diversifier ses activités et de devenir un acteur complet sur le marché de l'immobilier en enrichissant notre activité historique de promotion avec celle de la gestion pour compte de tiers. La confiance de ces 3 grands partenaires institutionnels nous honore et nous sommes fiers de les avoir réunis au sein de ce club-deal."