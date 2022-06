CoachHub lève 200 millions de dollars en Serie C

(Boursier.com) — CoachHub le leader mondial du coaching en ligne, annonce la clôture d'un tour de table en Serie C de 200 millions de dollars. Il a été conduit par Sofina et SoftBank Vision Fund 2 qui accompagnent des entreprises à forte croissance. Les investisseurs historiques Molten Ventures, Speedinvest, HV Capital, Signals Venture Capital et Silicon Valley Bank/SVB Capital y ont également participé.

Fondée il y a trois ans, CoachHub souhaite ainsi développer son innovation et ses opérations tout en accélérant son expansion à l'international. Après un tour de table de 80 millions de dollars il y a huit mois, cette série C porte le financement total de l'entreprise à 330 millions de dollars.

Cette levée de fonds fait écho à la croissance fulgurante de CoachHub ainsi qu'aux acquisitions de la plateforme de coaching française MoovOne et du principal fournisseur autrichien Klaiton Coaching, faisant de CoachHub le leader mondial de la catégorie.