CNCEF Assurance : appel aux professionnels

(Boursier.com) — Le gouvernement vient de lancer une consultation jusqu'au 31 août en direction des entreprises et des acteurs de l'assurance et de la réassurance, concernant le futur régime de couverture des risques pandémiques. C'est pourquoi, la CNCEF Assurance appelle tous les chefs d'entreprises, les courtiers d'assurance, leurs mandataires et plus largement toutes les entreprises à déposer une contribution sur la plateforme du Ministère de l'Economie et des Finances.

"Cette participation des acteurs de l'assurance et des entrepreneurs est importante, car elle doit contribuer à la définition d'une couverture pour les entreprises en cas d'événements exceptionnels (pandémies ou autres catastrophes), à un coût abordable pour elles et maîtrisé pour les pouvoirs publics" explique Stéphane Fantuz, Président de la CNCEF Assurance.

La CNCEF Assurance invite donc tous les acteurs concernés (chefs d'entreprises, les courtiers d'assurance et leurs mandataires) à se prononcer sur les différentes options proposées par l'Etat, qui ont vocation à définir le futur dispositif d'assurance :

-Son champ d'intervention (risque pandémique ou plus large),

-Son périmètre d'application (adhésion obligatoire ou facultative des entreprises ).

-La nature de la couverture proposée (indemnisation complète ou compensation forfaitaire).

-Les modalités de partage du risque et de financement entre les différents acteurs.

-La mutualisation du risque entre toutes les entreprises ou une gestion individuelle et flexible des risques exceptionnels.

"La CNCEF Assurance sera très attentive aux résultats de cette consultation qui permettra au Gouvernement de finaliser un mécanisme de couverture d'ici la fin de l'année. Elle effectuera également un suivi de la future Loi, de sorte à accompagner les professionnels dans son appropriation et leur permettre de conseiller au mieux les entreprises." détaille son Président