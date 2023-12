ClubFunding poursuit son internationalisation et ouvre un bureau en Espagne

(Boursier.com) — ClubFunding , dont la mission est de proposer des solutions d'investissement et de financement innovantes dans l'immobilier, annonce le lancement de son activité en Espagne. Pour pénétrer ce nouveau marché, ClubFunding ouvre un bureau à Barcelone et s'entoure d'une équipe expérimentée.

À la suite de l'obtention de l'agrément européen PSFP (Prestataire de services de financement participatif) délivré par l'Autorité des Marchés Financiers, ClubFunding vise ainsi l'objectif d'accélérer sa stratégie d'expansion géographique et de consolider sa place de leader européen du prêt à court terme.