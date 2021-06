ClubFunding ouvre ses frontières avec un premier investissement en Espagne

(Boursier.com) — Forte de sa position de leader sur le marché français du financement participatif immobilier, ClubFunding annonce une nouvelle étape de son développement et s'internationalise. Les investisseurs de la plateforme ont participé à un premier projet international, situé à Majorque, en quelques minutes...

Depuis sa création en 2015, la plateforme a permis le financement via émission d'obligations de près de 380 projets pour plus de 350 millions d'euros investis. Une croissance qui confirme l'attrait et la pertinence de ce modèle de financement dans un secteur résilient, celui de l'immobilier.

ClubFunding entame une nouvelle étape de son développement. Grâce à son expérience acquise depuis 6 ans sur le marché français, la plateforme proposera désormais une nouvelle option de diversification géographique en offrant la possibilité à sa communauté d'investir sur des projets situés en Europe