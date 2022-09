ClubFunding Group : levée de 125 ME auprès de Florac Investissements, Peninsula Capital, EMZ Partners et Bpifrance

(Boursier.com) — ClubFunding Group, groupe spécialisé dans les services financiers proposant des solutions d'investissement à plus de 15.000 particuliers et acteurs institutionnels, annonce l'entrée de quatre investisseurs financiers minoritaires à son capital : Florac Investissements, Peninsula Capital, EMZ Partners et Bpifrance, aux côtés des fondateurs et dirigeants qui conservent le contrôle du Groupe.

Cette levée de fonds auprès d'investisseurs réputés permettra à ClubFunding Group, composé de sept filiales (ClubFunding, ClubFunding AM, CF Invest, CF Profina, CF Gestion, CF2C et CIGR) et comptant près de 150 collaborateurs, de poursuivre son déploiement en Europe et le développement de nouvelles offres. Avec une croissance de 120% en 2021, le Groupe a consolidé sa position de leader.

De fortes ambitions en Europe et à l'international

En investissant dans la plus importante plateforme de crowdfunding immobilier en Europe, Florac Investissements, Peninsula Capital, EMZ Partners et Bpifrance souhaitent accompagner l'essor d'un marché en hypercroissance.

A l'international, le groupe nourrit de fortes ambitions dans un premier temps au sein des pays européens frontaliers comme le Benelux, l'Allemagne ou l'Espagne, où le groupe a déjà financé plusieurs projets.

"Notre ambition est de continuer à rendre le financement de l'économie réelle plus simple, plus fluide et plus sécurisé grâce au digital. Nous avons déjà commencé depuis ce début d'année, à développer notre modèle dans des pays frontaliers. Le financement de projets internationaux n'est plus réservé à une poignée de privilégiés. Nos 15.000 investisseurs particuliers sont notamment sensibles aux investissements en Europe afin de diversifier leur patrimoine, et ce dès 1.000 euros", déclare David Peronnin, Président de ClubFunding Group.

ClubFunding Group souhaite désormais s'implanter durablement en Europe via croissance organique ou externe. "Le nouvel agrément européen du crowdfunding nous ouvre les portes des autres marchés. La France, grâce à la supervision de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), est pionnière du secteur. La rigueur de nos process alliée à notre technologie nous permet de faire face à une volumétrie exponentielle en Europe", détaille David Peronnin.