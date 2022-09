ClubFunding devient la première plateforme française de crowdfunding immobilier à financer un projet au Portugal

(Boursier.com) — Le 9 septembre, la plateforme leader du crowdfunding immobilier en France ClubFunding a mis en ligne une collecte de 5,5 ME pour financer une opération de marchand de biens. Première levée de fonds réalisée par une plateforme de crowdfunding immobilier française au Portugal, cette opération marque une étape supplémentaire dans la volonté d'internationalisation de ClubFunding qui porte à 12,5 ME le total de ses financements à l'étranger.

Une volonté d'internationalisation accrue

Financé en quelques minutes, ce projet de crowdfunding de 5,5 ME propose 10% de rendement annuel sur 24 mois avec un versement des intérêts sous forme de coupons mensuels. A travers cette opération, ClubFunding affirme ses fortes ambitions de développement à l'international, notamment à des pays européens frontaliers comme le Benelux, l'Allemagne ou l'Espagne. A ce jour, ClubFunding a déjà réalisé 7 opérations à l'international dans 3 pays différents (la Belgique, l'Espagne et le Portugal) permettant le financement de plus de 12,3 ME.

Financer une opération de marchand de biens sur la côte sud de l'Algarve

Cette collecte de fonds va permettre à Nomad Capital, société française d'investissement de promotion et de développement immobilier basée au Portugal, de financer l'acquisition d'un ensemble d'habitations, les Villas d'Agua, situé en front de mer dans la région de l'Algarve en vue de sa revente en plusieurs lots. Cette région, située au Sud du pays, est particulièrement réputée pour ses plages méditerranéennes et ses nombreux parcours de golf...