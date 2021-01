Closing final pour le fonds Allianz Global Diversified Infrastructure Equity, à plus de 1 milliard d'euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Allianz Global Investors annonce le closing d'Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund (AGDIEF), qui s'est tenu fin décembre 2020, à plus d'un milliard d'euros. AGDIEF a été lancé début 2020. En raison de la forte demande d'investisseurs institutionnels de toute l'Europe, le fonds, géré par Allianz Capital Partners (ACP), a dépassé sa taille cible de 900 millions d'euros en onze mois. Le premier closing avait eu lieu en juillet 2020 avec des engagements de plus de 600 millions d'euros.

L'AGDIEF investit dans des fonds d'infrastructure diversifiés et spécialisés de premier plan, en primaire et secondaire ainsi qu'en co-investissements aux côtés de gérants partageant les mêmes objectifs. AGDIEF constituera un portefeuille global et diversifié d'infrastructures dans les secteurs de l'énergie, des transports, des communications, de l'environnement et du social.

Grâce à AGDIEF, les clients institutionnels pourront pour la première fois constituer un portefeuille d'investissements en actions aux côtés des compagnies d'assurance Allianz dans le cadre d'un programme de plusieurs milliards d'euros, visant à investir dans les infrastructures au niveau mondial. Le fonds poursuit une approche de co-investissement avec Allianz, selon laquelle le groupe engagera au moins la moitié du capital dans chaque investissement cible aux côtés des clients tiers d'AGDIEF. Cette approche garantit un alignement solide des intérêts entre Allianz et les investisseurs dans AGDIEF.

"Nous nous réjouissons du closing réussi de notre premier fonds mondial d'investissement dans les infrastructures dans un court laps de temps. En raison des perturbations causées par la pandémie, dès le début, les interactions avec les investisseurs se sont limitées à des appels téléphoniques et à des vidéoconférences. Dans ce contexte, nous sommes reconnaissants de l'important intérêt manifesté par des investisseurs de toute l'Europe. Malgré un environnement complexe, nous continuons à saisir des opportunités d'investissement intéressantes au niveau mondial et nous sommes impatients d'en saisir d'autres au nom de nos clients", a déclaré Yves Meyer-Bülow, Responsable des fonds d'infrastructure et des co-investissements chez Allianz Capital Partners.

ACP est un investisseur financier international majeur, avec plus de 17 milliards d'euros d'actifs sous gestion dans les infrastructures et les énergies renouvelables, investis au nom des compagnies d'assurance d'Allianz depuis plus de dix ans. Au total, ACP gère plus de 35 milliards d'euros d'actifs alternatifs en fonds propres dans les domaines du capital-investissement, des infrastructures et des énergies renouvelables. Ensemble, ACP et AllianzGI gèrent environ 80 milliards d'euros d'actifs alternatifs.