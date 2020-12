Closing final du fonds ISAI VENTURE III à 120 ME

(Boursier.com) — En plein confinement, ISAI annonçait le 6 mai dernier le closing intermédiaire de son troisième fonds, dédié au post-amorçage, à hauteur de 90 ME. L'objectif initial de 100 ME est aujourd'hui dépassé, le fonds ayant atteint son "hard cap" de 120 ME. Depuis mai, ISAI a en effet accueilli une cinquantaine de nouveaux investisseurs, principalement des entrepreneurs de la Tech, attachés à transmettre en finançant la nouvelle génération d'entrepreneurs français.

Un closing final réussi pour les 10 ans d'ISAI

A la création en 2010, les entrepreneurs fondateurs d'ISAI avaient pour ambition de combler un trou dans la chaîne d'investissement en "early stage" en France et de réconcilier entrepreneurs et investisseurs. Aujourd'hui, le pari est réussi et ISAI reste fidèle à son ADN : faire émerger des jeunes champions de la Tech française.

De type "early stage venture", ISAI VENTURE III financera, comme ses prédécesseurs, les startups du digital (SaaS, marketplace, IA...). Il investira en leader dans une vingtaine de projets, avec des tickets d'entrée allant de 1 à 3 ME, et aura la capacité de réinvestir lors des tours de financement ultérieurs. L'équipe d'ISAI sélectionnera les projets selon l'efficacité capitalistique des " business models", l'ambition et le pragmatisme des fondateurs.

Une poche indépendante sera consacrée à l'amorçage, avec un ticket moyen de 150 KE déployés à la manière d'un "super angel". Ce fonds est le 6ème véhicule levé par ISAI, qui gère aujourd'hui un montant total supérieur à 500 ME.

A cette occasion, l'équipe en charge de ce fonds "Venture" s'est renforcée. Aux côtés des co-fondateurs Jean-David Chamboredon et Christophe Raynaud, Thierry Vandewalle, entrepreneur-souscripteur, précédemment Venture Partner est devenu General Partner (cf. bio). L'équipe comprend également William Vermont, Principal, Juliette Mopin, Associate et Paul Strachman, Venture Partner à New York.