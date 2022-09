Closing à 50 ME pour Partenaire Croissance II

(Boursier.com) — Fort du succès du déploiement de son premier fonds régional Partenaire Croissance I de 30 ME levé en 2017, InnovaFonds annonce le closing de son deuxième véhicule régional Partenaire Croissance II, dédié à l'accompagnement de PME et ETI, principalement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Doté de 50 ME, Partenaire Croissance II a atteint son objectif initial en seulement six mois et en un seul closing.

Souscrit par des investisseurs institutionnels de premier plan, parmi lesquels figurent, notamment, des établissements bancaires régionaux, des compagnies d'assurance et mutuelles, Bpifrance, la Région Auvergne-Rhône-Alpes ou encore l'Udimec, ainsi que par des entrepreneurs "phares" et des Family Offices, Partenaire Croissance II conduira, dans la continuité de la stratégie du fonds précédent, des opérations de capital-développement et de capital-transmission, dans le cadre de prises de participations minoritaires ou majoritaires.

Ciblant des sociétés en croissance et dont le chiffre d'affaires est compris entre 5 ME et 150 ME, la stratégie d'investissement régional reste multisectorielle, tout en étant en mesure de bénéficier de l'expérience différenciante de l'équipe d'InnovaFonds dans les domaines de l'industrie à forte valeur ajoutée et des services à l'industrie.